В России могут начать использовать труд заключенных в бизнесе

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Готовность российского бизнеса использовать труд заключенных решили оценить в "Деловой России", сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов общественной организации Екатерину Авдееву.

Опрос проведут в 85 регионах страны. Результаты представят во второй половине сентября.

Если бизнес заинтересуется предложением, будет решено заменить срок заключения на принудительные работы, отметила Авдеева. Сделать это смогут до 100 тысяч человек. По словам специалиста, подобное сотрудничество бизнеса с ФСИН поможет решить не только вопрос с рабочей силой, но и сократить количество рецидивов.

Замглавы Минюста Всеволод Вуколов в разговоре с "Парламентской газетой" сообщил, что сейчас в России отбывать наказание в виде принудительных работ могут около 180 тысяч осужденных. По его словам, по стране создано 20 тысяч мест в исправительных центрах, 12 тысяч человек уже работают.

По прогнозам ведомства, к 2025 году подобным правом воспользуются до 80 тысяч заключенных. Рабочие места обеспечат каждому из них. Кроме того, в Минюсте предложили возводить жилые помещения для заинтересованных за счет предприятий. Ранее исправительные центры оборудовали на территориях тюрем.

Ранее Минюст разработал законопроект об исключении из Уголовного кодекса РФ нескольких статей, в том числе предусматривающих наказание за незаконное предпринимательство. Идею ведомства поддержал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

По его мнению, такая инициатива заслуживает внимания, учитывая санкционное давление на российскую экономику. Экономика нуждается в развитии. Сегодня бизнес – это созидательная сила, на которую опирается экономика, которая создает рабочие места, платит налоги. Малый бизнес надо поддерживать, а не оказывать на него лишнее давление, объяснил парламентарий.