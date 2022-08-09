В России могут начать использовать труд заключенных в бизнесе

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Готовность российского бизнеса использовать труд заключенных решили оценить в "Деловой России", сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов общественной организации Екатерину Авдееву.
Опрос проведут в 85 регионах страны. Результаты представят во второй половине сентября.
Если бизнес заинтересуется предложением, будет решено заменить срок заключения на принудительные работы, отметила Авдеева. Сделать это смогут до 100 тысяч человек. По словам специалиста, подобное сотрудничество бизнеса с ФСИН поможет решить не только вопрос с рабочей силой, но и сократить количество рецидивов.
Замглавы Минюста Всеволод Вуколов в разговоре с "Парламентской газетой" сообщил, что сейчас в России отбывать наказание в виде принудительных работ могут около 180 тысяч осужденных. По его словам, по стране создано 20 тысяч мест в исправительных центрах, 12 тысяч человек уже работают.
По прогнозам ведомства, к 2025 году подобным правом воспользуются до 80 тысяч заключенных. Рабочие места обеспечат каждому из них. Кроме того, в Минюсте предложили возводить жилые помещения для заинтересованных за счет предприятий. Ранее исправительные центры оборудовали на территориях тюрем.
Ранее Минюст разработал законопроект об исключении из Уголовного кодекса РФ нескольких статей, в том числе предусматривающих наказание за незаконное предпринимательство. Идею ведомства поддержал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.
По его мнению, такая инициатива заслуживает внимания, учитывая санкционное давление на российскую экономику. Экономика нуждается в развитии. Сегодня бизнес – это созидательная сила, на которую опирается экономика, которая создает рабочие места, платит налоги. Малый бизнес надо поддерживать, а не оказывать на него лишнее давление, объяснил парламентарий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: