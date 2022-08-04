Минюст предложил убрать три экономические статьи из УК РФ

Фото: depositphotos/YAYImages

Министерство юстиции разработало законопроект, предусматривающий исключение трех статей об экономических преступлениях из Уголовного кодекса РФ. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о статье 170 УК РФ ("Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом"), статье 170.2 УК РФ ("Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории") и статье 185.1 "Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах").

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что данные положения предлагается признать утратившими силу в целях гуманизации и либерализации уголовного законодательства в экономической сфере.

Ранее Минюст РФ опубликовал законопроект, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности бизнесменов за предпринимательскую деятельность без регистрации. Добиться этого собираются путем внесения необходимых изменений в диспозицию статьи 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство".