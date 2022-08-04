Минюст предложил освободить бизнес в РФ от наказания за деятельность без регистрации

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Минюст России опубликовал законопроект, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности бизнесменов за предпринимательскую деятельность без регистрации. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Добиться этого собираются путем внесения необходимых изменений в диспозицию статьи 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство". Однако предприниматели смогут нести ответственность по иным уголовным статьям, в частности за уклонение от уплаты налогов, незаконную банковскую деятельность либо по статье 14.1 "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)".

Также ведомство выступило с предложением в 1,5 раза повысить максимальный размер ущерба для привлечения к ответственности по статье о мошенничестве. Законопроект предполагает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Ранее Минюст разъяснил судьям отличия между статьями о фейках и дискредитации ВС РФ. Пособия от ведомства поясняют, как проводить судебную экспертизу по статьям КоАП и УК о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине.

Один из документов включает инструкцию по судебной лингвистической экспертизе о "публичном распространении заведомо ложной информации" об использовании Вооруженных сил РФ в рамках статьи 207.3 Уголовного кодекса. Другой рассматривает "комплексную психолого-лингвистическую экспертизу" по материалам, в которых содержится "публичная дискредитация использования" российских ВС в рамках статьи 20.3.3 КоАП и статьи 280.3 УК РФ.