Минюст предложил освободить бизнес в РФ от наказания за деятельность без регистрации

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Минюст России опубликовал законопроект, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности бизнесменов за предпринимательскую деятельность без регистрации. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Добиться этого собираются путем внесения необходимых изменений в диспозицию статьи 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство". Однако предприниматели смогут нести ответственность по иным уголовным статьям, в частности за уклонение от уплаты налогов, незаконную банковскую деятельность либо по статье 14.1 "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)".
Также ведомство выступило с предложением в 1,5 раза повысить максимальный размер ущерба для привлечения к ответственности по статье о мошенничестве. Законопроект предполагает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Ранее Минюст разъяснил судьям отличия между статьями о фейках и дискредитации ВС РФ. Пособия от ведомства поясняют, как проводить судебную экспертизу по статьям КоАП и УК о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине.
Один из документов включает инструкцию по судебной лингвистической экспертизе о "публичном распространении заведомо ложной информации" об использовании Вооруженных сил РФ в рамках статьи 207.3 Уголовного кодекса. Другой рассматривает "комплексную психолого-лингвистическую экспертизу" по материалам, в которых содержится "публичная дискредитация использования" российских ВС в рамках статьи 20.3.3 КоАП и статьи 280.3 УК РФ.
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