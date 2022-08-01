Московских предпринимателей пригласили на курс по экспорту услуг

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Для предпринимателей города проведут циклы мероприятий, посвященные экспорту в конкретный регион. Эксперты расскажут о тонкостях внешнеэкономической работы с Ираном. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что курс начнется 4 августа.

В материале уточняется, что на первом мероприятии предприниматели смогут узнать о перспективных нишах для бизнеса, особенностях логистики, культурных различиях и отношениях России и Ирана.

В свою очередь, темой второго семинара станет электронная торговля. А на третьем вебинаре эксперты объяснят, какой список документов необходим для торговли в Иране.

Ранее сообщалось, что для столичных предпринимателей проведут бесплатную образовательную программу "Экспорт услуг". Программу впервые проводит Московский экспортный центр совместно с Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

Эксперты вместе с участниками разберут практические кейсы, проведут проектные групповые встречи и защитят свою стратегию. По окончании интенсива предпринимателям вручат сертификаты Высшей школы экономики.

