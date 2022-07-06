Госдума приняла закон об обеспечении проведения ВС РФ операций за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла закон об обеспечении проведения Вооруженными силами России и другими войсками контртеррористических и иных операций за рубежом.

Для обеспечения проведения операций правительство сможет принимать решение о введении специальных мер в сфере экономики. Кроме того, закон позволяет Минобороны, МЧС, Росгвардии и ФСБ увеличивать или сокращать объем товаров и услуг в рамках заключенных контрактов. Допускается также изменение цены контракта с учетом законодательства.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил о двух поправках, которые поступили ко второму чтению.

"Одна поправка юридико-техническая, уточняет наименование самого законопроекта. Вторая поправка касается того, чтобы нормы этого закона распространялись и на Федеральную службу охраны", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженных действий с участием России может быть приравнен к государственной измене. Таким образом, статью 275 Уголовного кодекса РФ о госизмене дополнят новым составом преступления.

