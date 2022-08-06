Депутат поддержал проект Минюста РФ об отмене уголовных наказаний для бизнеса

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Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов поддержал законопроект Минюста об исключении из Уголовного кодекса РФ нескольких статей, в том числе предусматривающих наказание за незаконное предпринимательство, сообщает ТАСС.

По его мнению, такая инициатива заслуживает внимания, учитывая санкционное давление на российскую экономику.

"Экономика нуждается в развитии. Сегодня наш бизнес – это созидательная сила, на которую опирается экономика, которая создает рабочие места, платит налоги. Малый бизнес надо поддерживать, а не оказывать на него лишнее давление", – считает парламентарий.

Он добавил, что за многие нарушения можно было бы привлекать не к уголовной, а к административной ответственности, чтобы дать больше свободы для развития предпринимательской деятельности. Депутат подчеркнул, что бизнес должен работать и производить продукт, который необходим для для экономики страны и для людей.

Ранее Минюст разработал законопроект, предусматривающий исключение трех статей об экономических преступлениях из Уголовного кодекса РФ. Речь идет о статье 170 УК РФ ("Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом"), статье 170.2 УК РФ ("Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории") и статье 185.1 "Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах").

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что данные положения предлагается признать утратившими силу в целях гуманизации и либерализации уголовного законодательства в экономической сфере.

До этого Минюст РФ опубликовал законопроект, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности бизнесменов за предпринимательскую деятельность без регистрации. Добиться этого собираются путем внесения необходимых изменений в диспозицию статьи 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство".