Ozon трудоустроит более 500 осужденных

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Онлайн-ретейлер Ozon планирует до конца этого года взять на работу более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что такие сотрудники будут собирать заказы, работать в фулфилмент-центрах и обрабатывать возвращаемые заказы на складах. Доля осужденных будет составлять не более 10% от численности сотрудников каждого склада.

"Ozon запускает социальный проект "Ozon без осуждения". <...> Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, комфортные условия труда и возможность дополнительного заработка за сверхурочные рабочие часы", – говорится в сообщении.

В проекте поучаствуют объекты в Московской области, Казани и Ростове-на-Дону, уточнили в компании. Принять участие в нем смогут осужденные впервые и проживающие в исправительных центрах и колониях-поселениях. Они могут выезжать за территорию исправительных учреждений и не находятся под конвоем.

Онлайн-ретейлер добавил, что инициатива должна помочь осужденным с адаптацией в социуме и увеличить перспективы их трудоустройства в будущем. Также там подчеркнули, что проект не распространяется на пункты выдачи заказов и курьерскую службу.

По информации агентства, "Ozon без осуждения" продолжает пилотный проект, который запустили осенью прошлого года. Тогда компания подписала соглашение с УФСИН по Санкт-Петербургу.

За 9 месяцев работы, передает ретейлер, участники пилотного проекта показали себя как высокопродуктивные, ответственные и заинтересованные сотрудники. В компании добавили, что работники склада отнеслись к данной инициативе положительно.

Ранее Минюст разработал законопроект, согласно которому в РФ предлагается ввести три вида ресоциализации осужденных, а также соответствующий реестр граждан. В зависимости от этапов применения законопроектом закрепляются три вида пробации: приговорная (исполнительная), пенитенциарная и постпенитенциарная.

До этого Владимир Путин поддержал идею создания новой должности замгендиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Человек на этой позиции начнет создание службы помощи в адаптации заключенных к жизни на воле.

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