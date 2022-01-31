Путин согласился с идеей ввести должность замглавы ФСИН по службе пробации

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Владимир Путин поддержал идею создания новой должности замгендиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Такое предложение высказал глава Минюста Константин Чуйченко, сообщает РИА Новости.
Человек на новой должности займется созданием службы пробации – помощи в адаптации заключенных к жизни на воле.
"Хорошо. Реестр, наверное, нужно вести этих людей еще – тех, кто проходит эту процедуру?" – ответил российский лидер.
Чуйченко отметил, что реестровая работа начнется уже с места лишения свободы. Потом человеку дадут возможность получить образование, социальные и медицинские услуги. Его будут консультировать по правовым вопросам, оказывать психологическую помощь и содействовать в налаживании социально полезных связей.
25 ноября Владимир Путин снял Александра Калашникова с должности директора ФСИН. На эту должность он назначил замглавы МВД РФ Аркадия Гостева.
Позднее Владимир Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина, работавшего на этом посту с августа 2020 года.
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