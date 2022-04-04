В РФ предложили ввести три вида ресоциализации осужденных граждан

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В России предлагается ввести три вида ресоциализации осужденных, а также соответствующий реестр граждан. Разработанный Минюстом законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что законопроект "О пробации в РФ" направлен на реализацию вопросов социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.



В зависимости от этапов применения законопроектом закрепляются три вида пробации: приговорная (исполнительная), пенитенциарная и постпенитенциарная.

Первый вид будет применяться уголовно-исполнительными инспекциями. Этот вид применим, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества.

Пенитенциарная пробация предусматривается в колониях и исправительных учреждениях для подготовки заключенного к освобождению, говорится в документе.

Согласно законопроекту, постпенитенциарная пробация включает в себя мероприятия для социальной адаптации и реабилитации освободившихся, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В мероприятия входит помощь с трудоустройством и образованием, получением полиса ОМС.

Ранее Владимир Путин поддержал идею создания новой должности замгендиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Человек на этой позиции начнет создание службы помощи в адаптации заключенных к жизни на воле. С предложением выступил глава Минюста Константин Чуйченко.

Чуйченко отметил, что реестровая работа начнется уже с места лишения свободы. Потом человеку дадут возможность получить образование, социальные и медицинские услуги. Его будут консультировать по правовым вопросам, оказывать психологическую помощь и содействовать в налаживании социально полезных связей.

