В РФ предложили ввести три вида ресоциализации осужденных граждан

Фото: ТАСС/Ura.ru/Анна Майорова
В России предлагается ввести три вида ресоциализации осужденных, а также соответствующий реестр граждан. Разработанный Минюстом законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что законопроект "О пробации в РФ" направлен на реализацию вопросов социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
В зависимости от этапов применения законопроектом закрепляются три вида пробации: приговорная (исполнительная), пенитенциарная и постпенитенциарная.
Первый вид будет применяться уголовно-исполнительными инспекциями. Этот вид применим, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества.
Пенитенциарная пробация предусматривается в колониях и исправительных учреждениях для подготовки заключенного к освобождению, говорится в документе.
Согласно законопроекту, постпенитенциарная пробация включает в себя мероприятия для социальной адаптации и реабилитации освободившихся, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В мероприятия входит помощь с трудоустройством и образованием, получением полиса ОМС.
Ранее Владимир Путин поддержал идею создания новой должности замгендиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Человек на этой позиции начнет создание службы помощи в адаптации заключенных к жизни на воле. С предложением выступил глава Минюста Константин Чуйченко.
Чуйченко отметил, что реестровая работа начнется уже с места лишения свободы. Потом человеку дадут возможность получить образование, социальные и медицинские услуги. Его будут консультировать по правовым вопросам, оказывать психологическую помощь и содействовать в налаживании социально полезных связей.
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