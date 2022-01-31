Путин поддержал увеличение числа мест для принудительных работ

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Владимир Путин согласился с предложением министра юстиции Константина Чуйченко увеличить число мест для выполнения принудительных работ. Об этом сообщает РИА Новости.

"На сегодняшний день у нас создано 15 тысяч мест, к концу 2024 года мы хотели бы создать порядка 100 тысяч мест", – заявил глава Минюста.

По словам Чуйченко, данная мера позволит снизить число граждан, которые содержатся в местах лишения свободы.

Глава государства также запросил у министра статистику по числу людей в местах лишения свободы. Как заявил Чуйченко, речь идет о 483 тысячах, из которых 109 тысяч составляют те, кто остается в следственном изоляторе.

Владимир Путин отметил, что в 2000 году речь шла о 1,06 миллиона человек. Министр юстиции указал на то, что число заключенных с того времени снизилось более чем в два раза, а отметки в 300 тысяч человек удастся достичь при следовании Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года.

Ранее президент России поддержал идею создания новой должности замгендиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Человек на этой позиции начнет создание службы помощи в адаптации заключенных к жизни на воле.