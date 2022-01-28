Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее данный закон одобрил Совет Федерации. Теперь пожизненное заключение будет грозить за повторные насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за насилие в отношении двух и более детей, совершенное впервые. Также оно будет грозить в случае, если указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

До этого момента подобное наказание распространялось на педофилов, совершивших повторное преступление в отношении детей младше 14 лет.

Ранее партия "Справедливая Россия – За правду" предложила создать публичный общенациональный реестр педофилов. Парламентарии считают, что это позволит простым гражданам знать, рядом с какими людьми им приходится жить и от кого им следует защищать своих детей.

