СК РФ поддержал принятие закона о пожизненном заключении для педофилов

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Следственный комитет России уверен в эффективности принятого Госдумой закона о пожизненном заключении педофилов. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

В ведомстве отметили, что данная мера своевременна и логична.

"Отдельного внимания и высокой оценки заслуживает оперативность законодателей в рассмотрении предложенных изменений", – отметили в Следственном комитете.

В ведомстве подчеркнули, что за последние годы было немало преступлений против половой неприкосновенности детей. При этом для сокрытия преступления педофилы идут на все, даже на убийство ребенка.

По мнению СК РФ, усиление ответственности за такие преступления должно стать эффективным рычагом предупреждения новых преступлений.

"С одной стороны, общество дает шанс на исправление таким осужденным. В большинстве случаев этого удается достичь, однако есть и исключения. И если такие лица вновь идут на нарушение закона, второго шанса уже не будет", – заключили в Следственном комитете России.

Согласно новым нормам, за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенное повторно либо в отношении двух и более несовершеннолетних, будет грозить пожизненное лишение свободы. Такая же мера наказания возможна в случае сексуального насилия, сопряженного с другим тяжким или особо тяжким преступлением.

