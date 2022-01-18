Юрист поддержала закон о пожизненном заключении для педофилов

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш оценила нормы по усилению ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает RT.
Ранее сообщалось, что в Госдуме приняли соответствующие поправки в Уголовный кодекс. Изменения внесены в статью 131 ("Изнасилование") и статью 132 ("Насильственные действия сексуального характера").
"Я считаю, что данные изменения в двух статьях УК помогут защитить в будущем наших детей от рецидивистов", – заявила Ярмуш.
Юрист напомнила, что преступники, отбывшие срок за преступления против несовершеннолетних, зачастую совершали аналогичные поступки сразу после выхода на свободу. В отдельных случаях рецидивы имели более тяжкие последствия, чем первоначальные преступления.
Согласно новым нормам, за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенное повторно либо в отношении двух и более несовершеннолетних, будет грозить пожизненное лишение свободы. Такая же мера наказания возможна в случае сексуального насилия, сопряженного с другим тяжким или особо тяжким преступлением.
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