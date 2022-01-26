Совет Федерации одобрил закон о пожизненном сроке за педофилию

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Совет Федерации одобрил закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.

Ранее закон приняла Госдума. Теперь пожизненное заключение будет грозить за повторные особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста.

Сейчас такая мера распространяется лишь на педофилов, совершивших повторное преступление в отношении детей младше 14 лет.

Кроме того, пожизненное заключение теперь грозит для совершивших преступления в отношении двух и более несовершеннолетних и в случаях, когда такое преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Следственный комитет России уверен в эффективности принятого закона о пожизненном заключении педофилов. В ведомстве отметили, что данная мера своевременна и логична.

В СК подчеркнули, что за последние годы было немало преступлений против половой неприкосновенности детей. При этом для сокрытия преступления педофилы идут на все, даже на убийство ребенка.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред.

