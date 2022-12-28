В России увеличат количество мест в исправительных центрах для осужденных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Число мест для осужденных к принудительным работам в исправительных центрах планируют увеличить с 37 до 89 тысяч в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра юстиции РФ Константина Чуйченко.

"Минюст совместно со ФСИН России, предпринимательским сообществом и регионами продолжает развивать сеть исправительных центров, где трудятся осужденные к принудительным работам. В 2022 году количество мест в таких центрах увеличилось до 37 тысяч, через два года надеемся выйти к цифре 80 тысяч", – отметил глава ведомства.

Ранее Минюст утвердил новые правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, исправительных учреждений и исправительных центров ФСИН. В частности, у беременных женщин и женщин, имеющих при себе малолетних детей, инвалидов I и II групп появится возможность ежедневно принимать душ. Также подозреваемые, обвиняемые и осужденные смогут получать информацию о своем здоровье и знакомиться с медицинской документацией.

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