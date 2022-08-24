Изоляторы в СИЗО РФ заполнены на 96% – ФСИН

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Федеральная служба исполнения наказаний в разговоре с "Коммерсантом" заявила, что изоляторы СИЗО в РФ заполнены на 96%. Правозащитники, в свою очередь, указывают на большое число "лишних" заключенных в тюрьмах.

В ведомстве отметили, что в настоящее время тюрьмы в России заполнены на 4% меньше общего лимита. По данным на 1 августа, в тюрьмах содержались 114 172 человека при общем количестве мест в 118 495.

В мае о ситуации с "перелимитом" в СИЗО сообщила член президентского Совета по правам человека и ОНК Москвы Ева Меркачева. По ее словам, при доступных 9 тысячах мест в тюрьмах содержалось на 2 786 человек больше. ФСИН подтвердили переполненность, однако уточнили, что лимит был превышен на 545 человек.

Собеседники в региональных ОНК и управлениях ФСИН в мае назвали причиной "перелимита" то, что часть помещений СИЗО отвели для граждан Украины.

По данным Маркачевой и адвоката Любови Волковой, в конце июля в российских тюрьмах вновь был обнаружен "перелимит" на 600 заключенных или на 43%. Причиной несовпадения данных с ФСИН посчитали то, что ведомство при подсчете учитывает не только площадь камер, но и помещений, отведенных под больницы для заключенных.

Меркачева добавила, что многие из указанных 600 человек были арестованы за подозрению в экономических преступлениях. По ее мнению, ранее за подобные нарушения заключали под подписку о невыезде или домашний арест.

"Хотя сейчас все в такой ситуации, что из страны и не выехать никуда. И значит, человека можно точно оставить под подпиской, а не помещать в СИЗО. Но сажают всех. Вероятно, следователи не хотят работать – или у них существует какая-то норма "арестной" отчетности", – прокомментировала она.

"Перелимит" также наблюдается в тюрьмах Петербурга и Ленинградской области, заявил управляющий партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин. По его мнению, руководство СИЗО не может не принять новых заключенных своего региона даже если исправительное учреждение переполнено. Однако в ОНК Петербурга заявили, что проблему решили, открыв новый изолятор "Кресты-2".

Региональное управление ФСИН Ставрополья согласилось с перегрузкой в тюрьмах Пятигорска и Ставрополя. Там лимит превышен на 700 человек, заявили в ведомстве.

В Ростовской области есть незначительное превышение лимита заключенных, сообщил глава местной ОНК Игорь Омельченко. По его словам, в СИЗО, в основном, превышение происходит за счет транзитных заключенных, которые в дальнейшем отбывают в другие исправительные учреждения.

По данным ОНК, одной из плохих с точки зрения содержания заключенных в РФ является тюрьма в Симферополе, построенная во времена Екатерины ІІ. Вместо заявленных 800 человек там отбывают срок почти в 2 раза больше заключенных. Там же размещают граждан Украины, заявили в ОНК.

Управление ФСИН по Иркутской области заверило, что мест для заключенных в регионе достаточно. Однако правозащитники сообщили, что проблема переполненных изоляторов существует, и решить ее пытаются уже несколько лет.

Замначальника ГУФСИН по Алтайскому краю Олег Тишечко уточнил, что в регионе не превышен лимит по количеству содержащихся в СИЗО. Их на территории Алтая – 3. Там содержатся 3 353 человека при лимите в 3 599, уточнил он.

В управлениях ФСИН Челябинской области, Республики Бурятия, Дагестана и Владивостока сообщили СМИ, что мест в СИЗО и колониях достаточно, в регионах укладываются в лимит.

Ранее сообщалось, что в РФ могут начать привлекать заключенных к работе в бизнесе. Тюремный срок смогут заменить на принудительные работы.

Готовность российского бизнеса использовать труд заключенных решили оценить в "Деловой России". Там проведут опрос, участие в котором примут 85 регионов страны. Результаты исследования планируют представить во второй половине сентября 2022 года.

