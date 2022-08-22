Взятые заключенными в заложники двое работников СИЗО в Кемерове освобождены

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Двое работников следственного изолятора в Кемерове, которые при осмотре камер были взяты в заложники заключенными, освобождены. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ ФСИН по Кемеровской области.

В ведомстве добавили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что заключенные СИЗО в Кемерове взяли в заложники сотрудников исправительного учреждения и потребовали встречу с сотрудниками Главного управления ФСИН по региону и прокуратуры.

До этого осужденный за разбой мужчина под видом рабочего предпринял попытку побега из столичного следственного изолятора № 2 "Бутырка".

Отмечалось, что он был задержан на контрольно-пропускном пункте. Также по факту произошедшего была организована проверка.

