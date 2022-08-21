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Заключенные СИЗО в Кемерове взяли в заложники сотрудников исправительного учреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника, они потребовали встречу с сотрудниками Главного управления ФСИН по региону и прокуратуры.

"По предварительным данным, в заложниках у заключенных находятся трое работников СИЗО. Все произошло при проверке камер. Требуют прокуроров и руководство ФСИН", – говорится в сообщении.

Ранее осужденный за разбой мужчина под видом рабочего предпринял попытку побега из столичного следственного изолятора № 2 "Бутырка".

Отмечалось, что он был задержан на контрольно-пропускном пункте. Также по факту произошедшего была организована проверка.

