Глава Югры велела жителям самим бороться с бездомными собаками

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Глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова на встрече с жителями Нягани велела им самим бороться с бездомными собаками. Подобным образом она ответила на вопрос одной из женщин о содержании бродячих собак.

Во время встречи Комаровой с жителями Нягани глава города Иван Ямашев поделился, что в муниципалитете есть приют для бездомных животных. На данный момент там содержатся свыше 240 собак и 30 кошек. Однако, продолжил он, заявки от населения продолжают поступать. Между тем у службы отлова не получается справиться с поставленными задачами.

После этого одна из местных жительниц сказала, что ее волнует конкретная собака, из-за которой она не раз обращалась в службы города. По ее данным, они игнорировали ее запросы, собака тем временем стала беременной. Ямашев сказал, что решит этот вопрос, но Комарова обрушилась на жителей с критикой.

Она подчеркнула, что животные без хозяина не появляются из ниоткуда, и посоветовала жителям "посмотреть на себя".

"И вот так вот вести себя, требовать жестко нужно с каждого, начиная с себя. Вы че? Я что, тут буду дворцы строить для бездомных животных? И потом содержать все это?" – сказала она.

Животное бросили жители Нягани, заявила глава ХМАО. Она предложила горожанам пристроить собаку. После этого в зале раздались аплодисменты.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что стая бездомных собак набросилась на ребенка в Махачкале. Спасаясь от безнадзорных животных, ребенок был вынужден зайти в воду. Прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим.

Затем сообщалось, что сотрудники приюта отловили уже половину собак, которые покусали ребенка. Уточнялось, что собаки собираются рядом с морем из-за того, что им к этому месту приносит еду неизвестная женщина.

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