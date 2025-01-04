Фото: телеграм-канал "Что там, Москва?"

Автомобиль упал в Москву-реку в районе Лужнецкой набережной. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

По данным одного из источников, женщина-водитель не справилась с управлением.

"В районе Лужнецкой набережной автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду. На месте работают оперативные службы города", – написал Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. При этом движение в районе случившегося не затруднено.

Ранее две девочки провалились под лед в Кирово-Чепецке. Одну из них удалось спасти, ее доставили в больницу с переохлаждением. Следователи намерены выяснить детали случившегося. Кроме того, будет проведена проверка, в рамках которой специалисты оценят условия проживания и воспитания девочек.

Кроме того, двое детей упали в реку в Тверской области, четырехлетнего мальчика спасли и доставили в медицинское учреждение. Семилетняя девочка утонула. Инцидент произошел в населенном пункте Киверичи Рамешковского муниципального округа.

