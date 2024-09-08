Автомобиль УАЗ с людьми ушел под воду на реке в Башкирии

Фото: МЧС России

Автомобиль УАЗ ушел под воду на реке Белой в Башкирии. В салоне транспортного средства находились люди, пропал семилетний ребенок. О происшествии сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС РФ.

"Отдыхающие спускали лодку на реку Белую. Прицеп с лодкой утащил за собой в воду автомобиль. Внутри были двое взрослых и трое детей", – уточняется в публикации.

На месте начались оперативно-следственные мероприятия. Спасателям удалось достать машину из воды, однако ребенка внутри не было. Поисковая операция будет продолжена с рассветом.

Ранее двое детей упали в реку в Тверской области, четырехлетнего мальчика спасли и доставили в медицинское учреждение. Семилетняя девочка утонула. Инцидент произошел в населенном пункте Киверичи Рамешковского муниципального округа.

