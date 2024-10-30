Прохожие помогли пенсионерке выбраться из реки Иртыш в Омске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Прохожие помогли 79-летней женщине выбраться из реки Иртыш в Омске, кинув ей собачий поводок. О происшествии сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС РФ.

"В районе улицы Бульвар Победы женщина плыла по течению и звала на помощь. На крики подоспели очевидцы, гуляющие с собакой. Они бросили ей поводок и смогли притянуть к берегу", – говорится в публикации.

Затем прибывшие на место спасатели спустились к водоему, обвязали пенсионерку веревкой и вытащили. О том, как женщина оказалась в реке, информации нет. В настоящее время она находится в больнице.

Ранее двое детей упали в реку в Тверской области, четырехлетнего мальчика спасли и доставили в медицинское учреждение. Семилетняя девочка утонула. Инцидент произошел в населенном пункте Киверичи Рамешковского муниципального округа.

