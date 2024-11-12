Фото: телеграм-канал "МЧС Кировской области"

Две девочки провалились под лед в Кирово-Чепецке. Одну из них удалось спасти, ее доставили в больницу с переохлаждением, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС.

"По предварительным данным, двое детей гуляли вдоль берега, вышли на прибрежную полосу льда и провалились. К мероприятиям по поиску второго ребенка привлечены сотрудники МЧС России, муниципальные спасатели, полиция", – говорится в публикации.

Следователи намерены выяснить детали случившегося. Кроме того, будет проведена проверка, в рамках которой специалисты оценят условия проживания и воспитания девочек, сообщили в областном управлении Следственного комитета РФ.

Ранее двое детей упали в реку в Тверской области, четырехлетнего мальчика спасли и доставили в медицинское учреждение. Семилетняя девочка утонула. Инцидент произошел в населенном пункте Киверичи Рамешковского муниципального округа.

