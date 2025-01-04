Три человека погибли в ДТП в Тюменской области

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Тюменской области"

Три человека погибли в результате столкновения автомобиля Hyundai с большегрузом в Тюменской области. Об аварии сообщили в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на 171-м километре трассы Курган – Тюмень. Предварительно, легковое авто, двигаясь в сторону Тюмени, выехало на встречную полосу, где и столкнулось с грузовиком.

В аварии погибли три человека из Hyundai, водитель большегруза получил травму колена. В данный момент движение на данном участке дороги ограничено, оно осуществляется в реверсивном режиме.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Накануне рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся в Тюменской области. В результате пострадали пять человек. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и организации перевозок.

Еще одна авария с участием двух легковых автомобилей произошла до этого в Крыму. При столкновении погибли три человека, в том числе двое детей.