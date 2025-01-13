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13 января, 16:15

Происшествия

ДТП произошло на Ленинском проспекте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП произошло в районе дома 109 на Ленинском проспекте в Москве, передает пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас на месте аварии работают оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства произошедшего, а также уточняют информацию о пострадавших.

Движение в сторону центра затруднено на 1 километр, в связи с чем транспортное ведомство рекомендует искать пути объезда.

Накануне в результате ДТП с маршруткой в Калининграде пострадали три человека. Водитель Volkswagen Passat на улице Репина не уступил дорогу другим участникам движения по требованию дорожного знака 2.4 ПДД, тем самым создав аварию с двумя маршрутками. Помощь медиков потребовалась двум водителям, а также пассажиру легковой машины.

До этого в Москве на Профсоюзной улице столкнулись автобус и маршрутное такси, из-за чего ранения получили пять человек. Одного из пострадавших удалось деблокировать и передать врачам. Позже стало известно, что виновником ДТП стал водитель маршрутного такси, так как он не справился с управлением.

Две аварии произошли на проспекте Буденного на востоке Москвы

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