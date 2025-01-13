13 января, 16:15Происшествия
ДТП произошло на Ленинском проспекте
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ДТП произошло в районе дома 109 на Ленинском проспекте в Москве, передает пресс-служба столичного Дептранса.
В ведомстве подчеркнули, что сейчас на месте аварии работают оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства произошедшего, а также уточняют информацию о пострадавших.
Движение в сторону центра затруднено на 1 километр, в связи с чем транспортное ведомство рекомендует искать пути объезда.
Накануне в результате ДТП с маршруткой в Калининграде пострадали три человека. Водитель Volkswagen Passat на улице Репина не уступил дорогу другим участникам движения по требованию дорожного знака 2.4 ПДД, тем самым создав аварию с двумя маршрутками. Помощь медиков потребовалась двум водителям, а также пассажиру легковой машины.
До этого в Москве на Профсоюзной улице столкнулись автобус и маршрутное такси, из-за чего ранения получили пять человек. Одного из пострадавших удалось деблокировать и передать врачам. Позже стало известно, что виновником ДТП стал водитель маршрутного такси, так как он не справился с управлением.
Две аварии произошли на проспекте Буденного на востоке Москвы