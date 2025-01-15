Прокуратура начала проверку после массового ДТП в Солнечногорске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Солнечногорская городская прокуратура инициировала проверку по факту ДТП с участием трех машин и двух автобусов, сообщает телеканал "360" со ссылкой на прокуратуру Московской области.

Ведомство следит за выяснением обстоятельств, а также за тем, как продвигается расследование уголовного дела.

ДТП на 50-м километре трассы М-10 "Россия" произошло вечером 14 января. По данным регионального ГУ МВД, автобус King Long столкнулся с тремя автомобилями, затем другой автобус врезался в стоящий общественный транспорт, который от удара наехал на людей, покинувших салон.

В результате аварии погиб один человек. Еще один пострадавший находится под наблюдением медиков.