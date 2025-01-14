Один человек погиб в массовом ДТП с участием автобусов в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Один человек погиб в результате ДТП с участием трех машин и двух автобусов в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло на 50-м километре трассы М-10 "Россия". Как утверждает ведомство, автобус King Long столкнулся с тремя автомобилями, затем другой автобус врезался в стоящий общественный транспорт, который от удара наехал на людей, покинувших салон.

В результате один человек погиб, еще один пострадал. Из-за аварии движение на трассе оказалось затруднено, поэтому автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты.

По данным подмосковной полиции, на месте ДТП задействованы сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в результате ДТП с маршруткой в Калининграде пострадали три человека. Водитель Volkswagen Passat на улице Репина не уступил дорогу другим участникам движения по требованию дорожного знака 2.4 ПДД, тем самым создав аварию с двумя маршрутками. Помощь медиков потребовалась двум водителям, а также пассажиру легковой машины.

