22 января, 04:58Происшествия
Крупный пожар произошел в магазине в центре Грозного
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Двухэтажный магазин загорелся в центре Грозного на площади 1,5 тысячи квадратных метров. О происшествии сообщили в телеграм-канале МЧС России.
На место оперативно прибыли пожарные подразделения, которые не допустили перехода огня на соседние здания. Всего к тушению пожара привлекли 74 специалиста и 10 единиц техники.
Спустя некоторое время возгорание удалось полностью потушить. В результате инцидента никто не пострадал, подчеркнули в ведомстве.
Ранее частный автобус "Неоплан" сгорел в Туймазинском районе Башкирии. В салоне автобуса были 12 человек: девять пассажиров и три водителя. Прибывшие на место пожарные быстро потушили возгорание, после чего сотрудники спецслужб доставили пассажиров в ближайшую больницу.
Еще одно крупное возгорание произошло в Кисловодске, где огонь охватил цех по пошиву обуви. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Пламя также перекинулось на близстоящие жилые дома. По предварительным данным, пострадал один человек.