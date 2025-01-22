Крупный пожар произошел в магазине в центре Грозного

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Двухэтажный магазин загорелся в центре Грозного на площади 1,5 тысячи квадратных метров. О происшествии сообщили в телеграм-канале МЧС России.

На место оперативно прибыли пожарные подразделения, которые не допустили перехода огня на соседние здания. Всего к тушению пожара привлекли 74 специалиста и 10 единиц техники.

Спустя некоторое время возгорание удалось полностью потушить. В результате инцидента никто не пострадал, подчеркнули в ведомстве.

Ранее частный автобус "Неоплан" сгорел в Туймазинском районе Башкирии. В салоне автобуса были 12 человек: девять пассажиров и три водителя. Прибывшие на место пожарные быстро потушили возгорание, после чего сотрудники спецслужб доставили пассажиров в ближайшую больницу.

Еще одно крупное возгорание произошло в Кисловодске, где огонь охватил цех по пошиву обуви. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Пламя также перекинулось на близстоящие жилые дома. По предварительным данным, пострадал один человек.