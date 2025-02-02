Здание на северо-востоке Москвы частично обрушилось в результате пожара

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В охваченном пожаром здании склада на северо-востоке Москвы частично обрушилась кровля, сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

Останкинская межрайонная прокуратура проконтролирует установление причин возникновения возгорания, уточняет ведомство.

Пожар произошел в 3-м проезде Марьиной Рощи, доме 30, строении 2 вечером 2 февраля. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. По информации МЧС России, существует угроза распространения огня, так как в здании взрываются баллоны.

В тушении пожара принимают 53 специалиста и 14 единиц техники. Кроме того, сотрудниками МЧС были запрошены дополнительные силы. В оперативные службы информации о пострадавших пока не поступало.