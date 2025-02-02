ТАСС: Баллоны взрываются в горящем складе на северо-востоке Москвы

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В горящем складе на северо-востоке Москвы взрываются баллоны, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ.

Склад горит в 3-м проезде Марьиной Рощи, доме 30, строении 2. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Существует угроза распространения огня, обратило внимание министерство.

В тушении пожара принимают 53 специалиста и 14 единиц техники, уточнило ведомство. Кроме того, его сотрудниками были запрошены дополнительные силы. В оперативные службы информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее два человека погибли в результате пожара, произошедшего в квартире жилого дома на юго-востоке Москвы. Во время тушения пожарные сумели вызволить из загоревшейся квартиры двоих пострадавших. Врачи попыталась спасти им жизнь, но реанимационные действия не дали результата.