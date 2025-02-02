Два человека погибли при пожаре на юго-востоке Москвы

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Два человека погибли в результате пожара, произошедшего в квартире жилого дома на юго-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Возгорание произошло в доме на Волжском бульваре. Во время тушения пожарные сумели вызволить из загоревшейся квартиры двоих пострадавших. Врачи попыталась спасти им жизнь, но реанимационные действия не дали результата.

Огонь распространился на 10 квадратных метров. К настоящему времени пожар удалось потушить, однако на месте ЧП продолжают работать сотрудники следственных органов.

Утром 31 января здание загорелось на Сходненском тупике. Изначально площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров, но через некоторое время она выросла до 2 тысяч "квадратов". На этой площади возгорание локализовали, а позже ликвидировали открытое горение.

Пожар привел к частичному обрушению крыши. Сотрудники МЧС спасли 60 человек. Всего из здания были эвакуированы 300 человек.

Для ликвидации огня были привлечены 155 специалистов и 45 единиц техники МЧС, а также пожарный поезд и авиация, которая сбросила более 100 тонн воды и пены. Вечером того же дня пожар удалось полностью ликвидировать.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание проводки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".