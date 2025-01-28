Новости регионов: семья из 10 человек осталась без дома после пожара на Ямале

На Ямале семья из 10 человек лишилась дома из-за крупного пожара в Салехарде. Огонь начался с крыши частного дома и перекинулся на соседние строения, охватив площадь в 200 квадратных метров. Пострадавших временно разместили в гостинице.

В Краснодаре спасли енота, который провел три дня на дереве. Зверек сопротивлялся, но сотрудники МЧС сняли его и отправили в ветеринарную клинику. После осмотра Илюшу, как его назвали спасатели, планируют перевезти в питомник в Анапе.

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