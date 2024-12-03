Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы за изготовление наркотиков

"Московский патруль": сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы за изготовление наркотиков

"Московский патруль": в Новогирееве двое мужчин провалились под лед

"Московский патруль": мужчина похитил подростков из-за проданной одежды

"Московский патруль": на Краснопресненской набережной произошло серьезное ДТП

В Новогирееве под лед провалились двое мужчин

Новости регионов: трамвай смял легковой автомобиль в Новосибирске

Пять человек пострадали в ДТП в центре Москвы

Три автомобиля столкнулись на Краснопресненской набережной в Москве

Новости регионов: фура с мандаринами перевернулась на трассе в Сочи

Движение на Ленинградском проспекте восстановлено после массового ДТП

Сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, которого подозревают в изготовлении наркотиков.

По данным силовиков, мужчина арендовал частный дом и оборудовал внутри нарколабораторию. Прекурсоры мужчина забирал из тайников в лесу. Вести нелегальный бизнес ему помогали кураторы из-за рубежа.

Во время обысков оперативники нашли свыше 2 тысяч литров сырья и более 50 килограммов готового мефедрона. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика