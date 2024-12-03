03 декабря, 21:45Происшествия
"Московский патруль": сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы за изготовление наркотиков
Сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, которого подозревают в изготовлении наркотиков.
По данным силовиков, мужчина арендовал частный дом и оборудовал внутри нарколабораторию. Прекурсоры мужчина забирал из тайников в лесу. Вести нелегальный бизнес ему помогали кураторы из-за рубежа.
Во время обысков оперативники нашли свыше 2 тысяч литров сырья и более 50 килограммов готового мефедрона. Подробнее – в программе "Московский патруль".