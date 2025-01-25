Пожар произошел в жилом доме на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Пожар произошел в жилом доме, расположенном на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Возгорание началось в здании, которое находится по адресу Старообрядческая улица, дом 30. По прибытии на место происшествия пожарные обнаружили огонь в жилом помещении, расположенном на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.

Пожар распространился на 15 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать к 11:00. К настоящему моменту возгорание потушили полностью.

В результате произошедшего никто не пострадал. К процессу тушения были привлечены 20 специалистов, а также задействованы 8 единиц техники.

Ранее пожар произошел на стройплощадке на западе Москвы. Огонь распространился в бытовках по адресу Кутузовский проспект, дом 12, на площади 30 квадратных метров, однако сотрудникам МЧС удалось оперативно потушить его. При этом данных о пострадавших не поступало.