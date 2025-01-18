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18 января, 07:15

Безопасность

Мошенники начали обманывать школьников под видом педагогов

Мошенники начали обманывать школьников под видом педагогов

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Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме

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Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества. Как рассказали в МВД преступники звонят детям, представляясь учителями школ или завучами. Они говорят, что школьникам нужно обновить данные электронного журнала и просят назвать код из СМС. После этого мошенники получают доступ к аккаунтам ребят на "Госуслугах".

Полученные персональные данные используются для хищения денег или оформления кредитов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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