Мошенники начали обманывать школьников под видом педагогов

Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества. Как рассказали в МВД преступники звонят детям, представляясь учителями школ или завучами. Они говорят, что школьникам нужно обновить данные электронного журнала и просят назвать код из СМС. После этого мошенники получают доступ к аккаунтам ребят на "Госуслугах".

Полученные персональные данные используются для хищения денег или оформления кредитов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.