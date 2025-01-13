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13 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в ГИБДД Москвы рассказали, какие правила чаще всего нарушают курьеры

"Московский патруль": в ГИБДД Москвы рассказали, какие правила чаще всего нарушают курьеры

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Сотрудники ГАИ проводят в Москве рейды среди курьеров на электросамокатах и велосипедах. Автоинспекторы помимо разъяснительных бесед напоминают велокурьерам о необходимости быть внимательными на дороге.

Заместитель командира взвода ДПС ГИБДД по САО ГУ МВД России по Москве Александр Акимов назвал самые частые ДТП с участием курьеров на велосипедах: наезд на пешехода, столкновение с транспортными средствами. Основные нарушения – не спешивание на пешеходном переходе, движение по тротуару в ситуациях, создающих препятствие движению пешеходам.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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