Полиция Мексики разыскивает россиянку, сын которой умер от истощения

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Правоохранители Мехико, Мексика, разыскивают россиянку Ольгу Иделевич, 6-летний сын которой умер от недоедания. Об этом сообщает Uno TV.

По информации телеканала, мать мальчика обратилась к властям, заметив ухудшение состояния ребенка. В социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлены сотрудники полиции, прибывшие в квартиру женщины для проведения проверки.

На записи заметно, что сын Иделевич Омар истощен. Его доставили в больницу, где он умер 9 января. В данный момент местонахождение его матери не установлено. Телеканал заявил, что она занималась эскортом.

По данным СМИ, ребенок находился в квартире без присмотра взрослых. Из-за задолженности по оплате были отключены основные коммунальные услуги: газ, водоснабжение и электроснабжение. Кроме того, Иделевич судится с Марко Антонио Михангосом, который, возможно, является отцом погибшего мальчика, пишет Poder Judicial Virtual.

Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей заявил, что Иделевич оставила сына одного дома и ушла на работу в клуб, где подрабатывала в декабре.

В ходе допроса Иделевич сказала полиции, что плохо владеет испанским языком и ничего не понимает. Она отказалась давать показания и сбежала из квартиры, утверждает СМИ. Как стало известно, она часто выражала недовольство в социальных сетях по поводу того, что отец ребенка не оказывает ей финансовую помощь.

Ранее в Улан-Удэ 18-летнюю девушку задержали по подозрению в том, что она выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму туалета. По версии следствия, местная жительница родила ребенка во дворе и оставила его в туалете.

Спасти младенца не удалось. Позже она рассказала о своих действиях подруге, которая обратилась в правоохранительные органы. В отношении девушки возбудили уголовное дело.