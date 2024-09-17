В Бурятии девушка родила ребенка и выбросила его в выгребную яму

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Улан-Удэ 18-летнюю девушку задержали по подозрению в том, что она выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму туалета, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на СК РФ по Республике Бурятия.

По версии следствия, местная жительница родила ребенка во дворе и оставила его в туалете. Спасти младенца не удалось. Позже она рассказала о своих действиях подруге, которая обратилась в правоохранительные органы. В отношении девушки возбудили уголовное дело.

По данным СМИ, девушка скрывала свою беременность от родственников, с которыми жила. Накануне родов она почувствовала схватки, но не стала обращаться за медицинской помощью. На следующий день ребенок появился на свет, однако упал в яму, а мать не смогла его найти.

Известно, что у женщины уже есть один ребенок, которого три года назад забрали в приют.

Ранее в Крыму женщина выбросила новорожденного в выгребную яму туалета. Следователи пришли к выводу, что 27-летняя женщина родила ребенка, после чего вышла с ним во двор и выбросила младенца в выгребную яму туалета, где он погиб. Подозреваемая признала вину, после чего местная полиция возбудила уголовное дело.

