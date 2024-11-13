Суд ужесточил приговор блогеру-сыроеду Лютому по делу о гибели его сына

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Суд ужесточил до 10 лет лишения свободы приговор блогеру-сыроеду Максиму Лютому по уголовному делу о гибели его сына, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Изучив материалы дела, апелляционная инстанция изменила приговор, увеличив срок заключения, а в остальном оставив без изменений. Приговор вступил в силу.

В апреле суд приговорил Лютого к 8 годам колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в преступлениях по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

В мае в Лазаревский районный суд города Сочи поступила апелляция прокуратуры, которая обжаловала приговор блогеру. Ведомство попросило увеличить срок лишения свободы с 8 до 12 лет. Защита осужденного также подала апелляционную жалобу.

Лютый известен как блогер-сыроед. 11 февраля 2023 года у него родился сын. Однако, по версии следователей, отец младенца игнорировал его потребности и пытался перевести на питание "энергией солнца". В результате 8 марта ребенок скончался. Причиной смерти стали истощение и пневмония.

При этом в ходе судебного процесса блогер признался, что употребляет мясо. В прошлом году суд приговорил его жену Оксану Миронову к 2 годам исправительных работ за смерть сына.