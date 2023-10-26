Обвиняемый в смерти сына блогер-сыроед признался в употреблении мяса

Фото: телеграм-канал SHOT

Блогер-сыроед Максим Лютый из Сочи, который заморил месячного малыша голодом, признался во время судебного слушания, что употребляет мясо. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы объединенных судов Краснодарского края, выложив соответствующий видеоролик с заседания.

"Я мясо употребляю. И не только мясо, но и другие продукты", – отметил он.

Ранее стало известно, что дело блогера-сыроеда Максима Лютого, чей сын умер в Сочи от истощения, направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения. По версии следствия, в феврале его сожительница родила ребенка без помощи медиков, младенец весил 2 300 граммов. В течение месяца отец не меньше пяти раз устраивал суточные голодания сына, а также запрещал матери заботиться о новорожденном и давать еду.

"Актуальный репортаж": ребенок питерского блогера-сыроеда Лютого умер от истощения