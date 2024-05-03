Блогеру-сыроеду Лютому, заморившему сына голодом, попросили добавить срок

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Блогеру-сыроеду Максиму Лютому, заморившему сына голодом, хотят увеличить срок лишения свободы с 8 до 12 лет, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

В Лазаревский районный суд города Сочи поступила апелляция прокуратуры, которая обжаловала приговор блогеру. Защита осужденного также подала апелляционную жалобу. Материалы рассмотрит Краснодарский краевой суд.

Ранее суд приговорил Лютого к 8 годам колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в преступлениях по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Помимо отбывания наказания в колонии, мужчине также предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Лютый известен как блогер-сыроед. 11 февраля 2023 года у него родился сын. Однако, по версии следователей, отец младенца игнорировал его потребности и пытался перевести на питание "энергией солнца". В результате 8 марта ребенок скончался. Причиной смерти стали истощение и пневмония.

При этом в ходе судебного процесса блогер признался, что употребляет мясо. В прошлом году суд уже приговорил его жену, Оксану Миронову, к 2 годам исправительных работ за смерть сына.