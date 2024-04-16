Суд приговорил блогера-сыроеда, чей сын умер от истощения, к 8 годам колонии

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Лазаревский районный суд города Сочи приговорил блогера-сыроеда Максима Лютого, чей ребенок умер от истощения, к 8 годам колонии строгого режима. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Мужчину признали виновным в преступлениях по статьям 156 ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") и 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

Помимо отбывания наказания в колонии, мужчине также предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Однако приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, добавили в пресс-службе.

Лютый известен как блогер-сыроед. 11 февраля 2023 года у него родился сын. Однако, по версии следователей, отец младенца игнорировал его потребности и пытался перевести на питание "энергией солнца". В результате 8 марта ребенок скончался. Причиной смерти стали истощение и пневмония.

При этом в ходе судебного процесса блогер признался, что употребляет мясо. В прошлом году суд уже приговорил его жену, Оксану Миронову, к 2 годам исправительных работ за смерть сына.