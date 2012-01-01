ТАСС: блогер-сыроед Лютый обжалует приговор по делу о смерти своего сына

16 апреля суд вынес приговор блогеру-сыроеду Максиму Лютому, чей ребенок умер от истощения в Сочи весной 2023-го. Мужчину приговорили к восьми годам колонии. Ранее гражданская жена блогера уже получила два года исправительных работ. Как Лютый объяснял гибель своего ребенка и что о нем говорили родственники супруги – в материале Москвы 24.

Запрещал есть и обливал ледяной водой

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Лазаревский районный суд Сочи 16 апреля приговорил блогера-сыроеда Максима Лютого к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей. Мужчину признали виновным в преступлениях по статьям 156 ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") и 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). При этом изначально прокурор требовал назначить блогеру 8,5 года тюрьмы.

Адвокат Лютого Алексей Аванесян сообщил ТАСС, что он намерен обжаловать решение.

"Отец и мать несут равные обязанности перед законом: за аналогичные действия и бездействия, а именно оставление в опасности и неисполнение родительских обязанностей, мать ребенка получила два года исправительных работ и находится на свободе, а отец ребенка получает восемь лет", – отметил он.

Мальчик весом 2 килограмма 300 граммов появился на свет 11 февраля 2023 года в доме Лютого в сочинском поселке Вардане. Его гражданская жена Оксана Миронова рожала без присутствия врачей, регистрировать ребенка через ЗАГС пара тоже не стала. С первых дней блогер-сыроед пытался перевести малыша на праноедение, которое предполагает питание исключительно солнечными лучами и полный отказ от материальной пищи и воды. По версии следствия, Лютый как минимум пять раз устраивал сыну суточные голодания и обливал его холодной водой. Малыш скончался 8 марта 2023 года. Незадолго до смерти родители сами отвезли ребенка в больницу, так как у него начались хрипы и судороги из-за пневмонии и длительного недостатка еды. Оказать помощь новорожденному врачи уже не успели. Когда Лютого задержали, он попытался свалить всю вину на жену: якобы именно она полностью отвечала за ребенка и установила жесткие рамки воспитания, сообщал телеграм-канал Kub Mash.

Сам Лютый на прениях сторон 12 апреля просил суд не выносить ему строгое наказание и переквалифицировать статью на причинение смерти по неосторожности.





Максим Лютый блогер-сыроед, чей новорожденный сын умер от истощения Я полностью признаю свою вину в том, что своим бездействием и легкомыслием причинил смерть по неосторожности своему долгожданному, любимому первенцу. Я также виновен в том, что по указанным выше причинам, именно по легкомыслию и неосторожности, ненадлежащим образом исполнял свои родительские обязанности, раскаиваюсь в этом. Однако уверяю в том, что я никогда не морил ребенка голодом, не запрещал матери его кормить, никогда не закаливал его и никогда не обливал своего ребенка холодной водой.

При этом в октябре 2023 года на одном из заседаний по делу журналисты заметили, что блогер, сидя в СИЗО, даже слегка располнел. А в общении с журналистами Лютый тогда признался: никакой он не сыроед.

"Да, я мясо употребляю, и не только мясо – и другие продукты", – сказал блогер.

Ранее приговор вынесли гражданской жене Лютого. Оксану Миронову признали виновной по статьям об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, за что она получила два года исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. По данным следствия, Миронова не останавливала мужа от экспериментов над сыном и сама жестоко обращалась с ребенком.

"Больной, но внешне и не скажешь"

В соцсетях Максим Лютый позиционировал себя как "мастера по работе с телом и сознанием", а также специалиста по физиологии, психосоматике, йоге, эзотерике и другим практикам. Кроме того, блогер писал, что более 10 лет увлечен сыроедением, якобы из-за чего справился с несколькими хроническими заболеваниями и похудел на 25 килограммов (при этом сообщалось, что в 1990-е годы у Лютого были проблемы с законом из-за наркотиков).

За свои услуги он брал с клиентов немалые суммы. К примеру, 10 дней "перезагрузки" в Сочи под его присмотром обходились в 39 тысяч рублей, а личная консультация – в 7 тысяч.

На российский юг Лютый переехал вместе с гражданской женой в 2022 году. Соседи пары называли их "голодными" за то, что они ели только "капусту, морковку и груши". Однако о том, что творилось в их семье за закрытыми дверями, местные не знали, рассказывала РЕН ТВ одна из жительниц.

Другая их знакомая отмечала, что Оксана Миронова просто не могла сопротивляться действиям своего мужа.

"Наверное, его девушка была под сильным давлением, в позиции жертвы. Потому что должны включаться материнские инстинкты, когда ребенок голодал", – пояснила женщина.





знакомая Максима Лютого и его жены Более того, она приходила беременная в соседский дом и кушала из-под полы. Ее кормили знакомые девочки капустой. Видимо, он не давал ей кушать. Короче, он больной человек. Внешне это не скажешь.

Родственники Оксаны также рассказывали RT, что сожительница Лютого не раз жаловалась близким на жестокое отношение. Девушка признавалась, что боится своего гражданского мужа, утверждают ее родные.

"Она много раз хотела уходить, а он ее удерживал. Надо было бежать со всех ног. Оксана рассказывала, что к ним туда приезжала его мать, а ее подруг или родных он туда не пускал", – сообщила одна из родственниц Мироновой.

Она отметила, что Лютый запрещал кормить ребенка, а жене давал только апельсиновый сок. Якобы блогер ставил эксперимент по выращиванию из сына человека, способного питаться лишь энергией солнца.

По словам родственников, осужденный до последнего отказывался везти сына в больницу, но сломался, когда Миронова отправила фото ребенка родным. При этом они даже не сразу узнали, что малыш скончался, – его мать просто об этом не сказала. Бабушка ребенка получила информацию только спустя неделю после его смерти.

При этом мать Лютого в беседе с "Московским комсомольцем" называла нападки на ее сына "фуфлом". По ее словам, материалы с версией родственников Мироновой "рассчитаны на лохов".