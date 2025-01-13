"Октагон": дом певца Ильи Лагутенко сгорел в Лос-Анджелесе

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Дом лидера группы "Мумий Тролль" Ильи Лагутенко сгорел в природном пожаре в Лос-Анджелесе, сообщает издание "Октагон".

Дом артиста располагался в поселке Биг-Рок. Как сообщал мэр Малибу Дуг Стюарт, пригород полностью сгорел. Лагутенко приобрел этот дом стоимостью 2,8 миллиона долларов семь лет назад.

Журналисты отмечают, что 500 тысяч долларов певец выплатил сразу, а оставшуюся сумму отдавал в рамках ипотечного кредита. Дом представлял собой одноэтажный коттедж в 204 квадратных метра, расположенный примерно в 135 метрах над уровнем моря.

Природные пожары продолжаются в Калифорнии с 7 января. В штате действует режим масштабного стихийного бедствия. В результате огонь уничтожил не только свыше 10 тысяч различных строений, но и сжег один из домов американской телеведущей Пэрис Хилтон.

Также сгорели дом сына действующего президента США Джо Байдена Хантера и жилища актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди и Анны Фэрис.

Общее число погибших из-за пожаров достигло 24 человек.