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Новости

13 января, 12:45

Происшествия

Новости мира: жертвами природного пожара в Калифорнии стали более 20 человек

Новости мира: жертвами природного пожара в Калифорнии стали более 20 человек

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Завершилась прокладка технической дороги к танкеру "Волгонефть-239" в Краснодарском крае

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Число жертв пожаров в Калифорнии превысило 20 человек. Об этом заявили власти округа Лос-Анджелес. Пока угроза распространения огня остается очень высокой. Свои дома, согласно предписанию, должны покинуть более 105 тысяч человек. Огнем уже уничтожены 12 тысяч построек, в том числе дома актеров Энтони Хопкинса и Лейтон Мистер, а также телеведущей Перис Хилтон. На фоне массовой эвакуации в регионе процветает мародерство. Воры переодеваются в форму пожарных и ходят по брошенным домам. Полиция уже задержала 29 человек.

Между тем в Канаде призвали организовать встречу стран, которым угрожал избранный президент США Дональд Трамп. С таким предложением выступил экс-премьер страны Жан Кретьен. Он также назвал будущего главу Штатов большим задирой. По его мнению, Трамп подвергает нападкам страны Евросоюза и не только. Так, на прошлой неделе после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку республиканец предложил стране стать частью Соединенных Штатов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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