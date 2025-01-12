Новости регионов: в Северной Осетии на трассе загорелась цистерна с мазуом

В Северной Осетии на автодороге Ардон – Рамоново загорелась цистерна с остатками мазута. Горящее топливо объемом 15 кубометров разлилось по земле. На тушение выехали 7 специалистов и 2 единицы техники.

Открытое горение в Химках удалось ликвидировать. Ранее сообщалось, что огонь распространился на 1 200 квадратных метров в здании, где производится и хранится пленка. Информация о пострадавших не поступала.

Из поврежденной части танкера "Волгонефть 239" продолжает вытекать мазут. Самая сложная обстановка сложилась вблизи порта Тамань, сообщил глава МЧС Александр Куренков. Он создал федеральный оперативный штаб по ликвидации разлива мазута в Черном море и прибыл в поселок Волна в районе Анапы, где также борются с последствиями ЧП.

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