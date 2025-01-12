12 января, 19:15Происшествия
Две аварии произошли на проспекте Буденного на востоке Москвы
Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Сразу две аварии произошли на проспекте Буденного на востоке Москвы. Видео последствий прислали зрители.
Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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