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12 января, 19:15

Происшествия

Две аварии произошли на проспекте Буденного на востоке Москвы

Две аварии произошли на проспекте Буденного на востоке Москвы

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Сразу две аварии произошли на проспекте Буденного на востоке Москвы. Видео последствий прислали зрители.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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