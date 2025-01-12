Потолок обрушился в здании бассейна школы во Владивостоке

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Потолок обрушился в отдельно стоящем здании бассейна школы во Владивостоке. Об этом со ссылкой на мэрию города сообщает РИА Новости.

"Обрушение произошло в отдельно стоящем здании бассейна школы, пострадавших нет", – заявили в мэрии.

Представитель муниципалитета, в свою очередь, уточнил, что инцидент произошел в школе №72. Он также подчеркнул, что детей в здании не было.

Причины произошедшего не называются.

До этого стало известно о крушении кровли аквакомплекса во Владивостоке 1 августа. Пострадали восемь человек. Пять из них доставлены в больницу, еще трое от госпитализации отказались.

По данным прокуратуры, обрушение металлических элементов произошло на минус втором этаже здания на площади около 100 квадратных метров. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

