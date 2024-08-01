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01 августа, 16:58

Происшествия

Уголовное дело возбудили после обрушения потолка в водном комплексе во Владивостоке

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Уголовное дело возбудили во Владивостоке после обрушения элементов потолка в развлекательном водном комплексе "Акватория". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

Дело будут расследовать по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

На месте происшествия сейчас работают следователи. По предварительным данным, в больницы доставили 8 посетителей.

По данным прокуратуры, обрушение металлических элементов произошло на минус втором этаже здания. На место инцидента направились зампрокурора региона Андрей Трегубов и прокурор Ленинского района Роман Язвенко. Прокуратура организовала по факту произошедшего проверку.

Ранее подъезд жилого дома обрушился в Нижнем Тагиле после взрыва газового баллона. В результате произошедшего пострадали 12 человек, из которых шесть – это дети.

Новости регионов: два обрушения произошло в доме в Нижнем Тагиле

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