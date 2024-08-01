01 августа, 16:58Происшествия
Уголовное дело возбудили после обрушения потолка в водном комплексе во Владивостоке
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"
Уголовное дело возбудили во Владивостоке после обрушения элементов потолка в развлекательном водном комплексе "Акватория". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.
Дело будут расследовать по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
На месте происшествия сейчас работают следователи. По предварительным данным, в больницы доставили 8 посетителей.
По данным прокуратуры, обрушение металлических элементов произошло на минус втором этаже здания. На место инцидента направились зампрокурора региона Андрей Трегубов и прокурор Ленинского района Роман Язвенко. Прокуратура организовала по факту произошедшего проверку.
Ранее подъезд жилого дома обрушился в Нижнем Тагиле после взрыва газового баллона. В результате произошедшего пострадали 12 человек, из которых шесть – это дети.
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