Hyundai отказалась выкупать свой бывший завод в России

Фото: depositphotos/ricochet69

Компания Hyundai Motor не стала выкупать свой бывший завод, расположенный на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейскую компанию

"Hyundai Motor не воспользовалась возможностью обратного выкупа своего бывшего завода в России", – заявили в организации.

Вместе с тем в компании заверили, что намерены продолжать осуществлять гарантийный ремонт и обслуживание клиентов по ранее проданным автомобилям.

Право Hyundai на обратный выкуп своих бывших активов в России истекло 31 января. Речь идет о двух производственных площадках в Сестрорецке и Каменке, а также о бывшем заводе General Motors (GM) в Шушарах. С января эти активы принадлежат российскому холдингу "АГР".

Официально компания не раскрывала причины отказа выкупа своих площадок. Однако СМИ выяснили, что причиной является продолжающийся конфликт на Украине.